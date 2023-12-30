مانشستر سيتي يحتفل بالخماسية التاريخية قبل مباراة شيفيلد (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

احتفل فريق مانشستر سيتي بالخماسية التاريخية التي فازوا بها في موسم 2023، قبل بدء مباراة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي والتي تعد الأخيرة للفريق الأزرق في العام.

ودخل أرض الملعب 5 من مشجعي السيتي وفي يد كل منهم كأس وظهروا وهم يحتفلون به قبل أن يضعوا كل كأس في مكانه المخصص، واجتمع الفريق حولهم من أجل التقاط الصور.

وفاز مانشستر في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

اقرأ أيضا..

تشيلسي يفوز على لوتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي

فيتوريا يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر