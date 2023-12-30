ماركا الإسبانية تكشف سبب غياب بنزيما عن تدريبات اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تزايدت الشكوك حول رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن نادي اتحاد جدة في الفترة الأخيرة، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق وظهوره في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية سبب غياب بنزيما عن تدريبات الاتحاد، وذكرت أن اللاعب يعاني من إصابة في القدم وحصل على إذن من النادي والطاقم الطبي، ولا يوجد أي صحة للإشاعات المتداولة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن كريم لم يتدرب يوما الخميس والجمعة وسيغيب عن التشكيلة في مباراة السبت، وأن اللاعب غادر جدة دون سبب واضح.

وبدأ كل شيء بهزيمة فريقه أمام النصر، وهاجمه العديد من جمهور الاتحاد مما دفعه إلى إغلاق حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا إنستجرام.

الجدير بالذكر، تأجلت مباراة الاتحاد ضد الطائي والتي كان من المقرر أقامتها اليوم السبت، إلى يوم الأربعاء المقبل بسبب الأمطار الغزيرة.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى الاتحاد في بداية الموسم الجاري قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.

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