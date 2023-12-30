مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 5 مساء بتوقيت مصر.

وفاز السيتي على منافسه شيفيلد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإتحاد.

سجل هدف مانشستر الاول، رودري في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر الثاني، ألفاريز في الدقيقة 61 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ 40 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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