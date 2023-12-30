أستون فيلا يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا بالفوز على بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي التي أقيمت اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

وفاز أستون فيلا بصعوبة على بيرنلي بنتيجة 3-2 بعد طرد لاعب من الأخير، في المباراة التي أقيمت على ملعب

وفاز ولفرهامبتون على نظيره إيفرتون بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد مولينيو.

سجل هدف أستون فيلا الأول، ليون بايلي في الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بيرنلي الأول، أمدوني في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أستون فيلا الثاني، موسى ديابي في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بيرنلي الثاني، لايلي فوستر في الدقيقة 71 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أستون فيلا الثالث، دوجلاس لويز في الدقيقة 89 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده لـ 42 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وبنفس عدد نقاط ليفربول، بينما احتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

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