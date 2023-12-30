ولفرهامبتون يفوز على إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ولفرهامبتون وإيفرتون، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 5 مساء بتوقيت مصر.

وفاز ولفرهامبتون على نظيره إيفرتون بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد مولينيو.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، ماكس كيلمان في الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني، كونيا في الدقيقة 53 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ولفرهامبتون الثالث، داوسون في الدقيقة 61 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ولفرهامبتون رصيده لـ 28 نقطة في المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

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