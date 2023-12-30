شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم المقاولون العرب 3 / 1 فى دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى الفوز الثانى على التوالي أمام المقاولون العرب بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

تقدم محمد سلام مهاجم فريق المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14 بينما أحرز محمود قاعود مهاجم فريق البنك الأهلى هاتريك فى الدقائق 58 و62، 95.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة التاسعة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"، بينما يتوقف رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة السابعة محتلا المركز السادس عشر.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبو فريق المقاولون العرب على مجريات الشوط الأول حيث تقدموا في النتيجة عن طريق محمد سالم وفى الشوط الثانى إدراك لاعبو فريق البنك الاهلى ونجحوا في العودة بالنتيجة حيث تمكن محمود قاعود من أحراز ثلاث أهداف وتحقيق الثلاث نقاط للخروج من منطقة الهروب قبل خوض فترة التوقف.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي ..محمد أبوجبل

خط الدفاع .. أيمن أشرف، محمود الجزار، اسحاق يعقوبو، محمد بسيوني

خط الوسط.. سيرجى اكا، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم كالتالى : عامر عامر، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أحمد شيمي، لؤي وائل، أمادو انياص، محمد سالم، عماد ميهوب، عبدالرحمن جبنة، محمد مجلي، جوزيف أوشايا.