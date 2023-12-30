شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش وزد إف سى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مواجهة فريق زد إف سي، في المباراة التى تقام مساء اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري. تشكيل طلائع الجيش تشكيل طلائع الجيش حراسة المرمى .. محمد شعبان. خط الدفاع .. أحمد متعب، محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحي، أحمد عبد الرحمن زولا. خط الوسط .. حميدو ماو، فريد شوقي، عبد الرحمن "شيكا"، يسري وحيد. - خط الهجوم: موسى دوايدر، بول جوليوس. بينما جاء تشكيل فريق زد إف سى بقيادة مجدي عبد العاطي كالتالى: بينما جاء تشكيل فريق زد إف سى بقيادة مجدي عبد العاطي كالتالى: حراسة المرمى .. علي لطفي. خط الدفاع .. محمد إسماعيل – محمد سمير – علي جمال – مصطفى كاجو. خط الوسط .. بيترموتوموسي – أحمد عاطف قطة – عبد الله مجدي . خط الهجوم .. مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو – شادي حسين.

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