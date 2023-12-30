شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة إنبى وبلدية المحلة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل المباراة التى تجمع الفريقين اليوم فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري.

ويحل بلدية المحلة ضيفاً على نظيره انبي في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري نايل على ستاد بترو سبورت في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويضم تشكيل إنبى كلا من:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير خط الدفاع :أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - علي فوزي. خط الوسط: أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي - مصطفى دويدار. خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومصطفى شكشك و مروان داود ويوسف لبيب وأحمد العجوز وعلي أوسكار ومحمد النحاس وسيف الخشاب وأحمد نادر حواش

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط : ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم : حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء :محمود ماهر - محمد صابر - كريم اشرف - السيد عوض - حسام حسن - ابراهيم شتا - وزضم - محمد رجب - محمد أميسي.