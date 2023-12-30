شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قاعود رجل مباراة البنك الأهلى والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود قاعود، مهاجم فريق البنك الاهلى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد تألقه في المباراة وتسجيل 3 أهداف.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز الثانى على التوالي أمام المقاولون العرب بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

وتقدم محمد سلام مهاجم فريق المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14 بينما أحرز محمود قاعود مهاجم فريق البنك الأهلى هاتريك فى الدقائق 58 و62، 95.