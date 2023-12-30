شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية D41 و D42 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اتحاد الكرة امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية D41و D42 بالجيزة علي ملاعب وقاعات نادي الإعلاميين واستغرقت الدورة 10 أيام شاملة الامتحانات.

وقام الدكتور جمال محمد علي بتصحيح المواد ورصد النتائج، وتم استبعاد ثلاثة مدربين لحضورهم متأخرين عن بدء الامتحان العملي وهم سيف يحي ومحمود فارس ومحمود عمر النور.

وتضمن الامتحان العملي 50 درجة والشفوي 10 درجات والنظري العلوم المرتبطة 20 درجة والنظرى لكره القدم 20 درجة بإجمالي 100 درجة.

وأشرف علي الامتحانات في الملاحظة والمراقبة ماهر عبدالعزيز واسلام أسامة وهاني عبدالعزيز وعصام درويش وأسامة يوسف.

على صعيد مختلف، يفتح اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية الاثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024 للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وكان الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز زد إف سي وبلدية المحلة والجونة أكثر الأندية التى أبرمت صفقات في الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي، وفى المرتبة الثانية الداخلية والاتحاد السكندري.

واكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري بإبرام 3 صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، بينما دعم نادي بيراميدز صفوفه بـ9 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

بينما لم يتعاقد ناديا الزمالك والإسماعيلي مع أى صفقات جديدة بسبب منع الناديين من القيد.