شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محمد لاعب منتخب التجديف يحصل على منحة رياضية بجامعة دريكسل الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مروان محمد مصطفى، لاعب منتخب التجديف ، على منحة رياضية للانضمام إلى فريق التجديف بجامعة دريكسل فى مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقي مروان عرض الحصول على هذه المنحة بعد الإنجازات التي حققها مع منتخب التجديف المصري، حيث حقق نتائج غير مسبوقة في بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة فى إيطاليا عام 2022 كما يُعتبر مروان أول لاعب تجديف مصري في القارب الفردي تحت 19 سنة الذي يصل إلى النهائي B في هذه البطولة الصعبة، والتي تجمع أفضل 12 لاعبًا في العالم.

سبق وفاز اللاعب بالمركز الأول في أفريقيا في سباق المركب الفردي تحت 19 سنة في بطولة التجديف الأفريقية بالعلمين في عام 2022.

وكان مروان قد حقق المركز الأول بالمركب الفردي في البطولة العربية للتجديف الشاطئي بالشارقة بدولة الإمارات في عام 2021.

ومن جانبه وجه اللاعب رسالة شكر للاتحاد المصري للتجديف وجميع المدربين على الدعم والرعاية التي قدموها له، مؤكدًا أنهم كانوا السبب وراء تحقيقه لهذه الإنجازات ورفع علم مصر عاليًا في المسابقات الدولية

وأعرب مروان عن تفاؤله وتطلعاته للمستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المنحة ستكون خطوة مهمة في رحلته الرياضية في رياضة التجديف.

وتمنى مروان أن يحقق المزيد من الانجازات والميداليات لمصر وأن يكون سفيرًا فخورًا للرياضة المصرية في جميع أنحاء العالم.