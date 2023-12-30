شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقترب من الانتقال لمودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله.

ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.

وفى السياق ذاته، يعود عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعي بداية من الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر، عقب الإصابة التي تعرض لها مع الفريق على هامش المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخراً فى الإمارات.