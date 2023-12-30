تركت السهل للسهلين.. أول تعليق من كهربا بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر النهائية

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، على انضمامه لقائمة منتخب مصر النهائية، المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

ونشر كهربا، صورته على صفحته على فيس بوك، وهو يتواجد على ظهر يخت فى البحر، وعلق عليها: ‏"تركت السهل للسهلين لأنّ النَادر يحلى لي".

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .