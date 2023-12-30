شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره شيفيليد يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق رودريجو هيرنانديز كاسكانتي في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف زميله جوليان ألفاريز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لينتهي اللقاء بفوز السماوي بنتيجة 2/0.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة الـ 40، ليحتل المركز الثالث بترتيب البريميرليج لهذا الموسم، فيما جاء شيفيلد يونايتد في المركز الأخير بـ 9 نقاط.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

وبدأ مانشستر سيتي مباراة شيفيلد يونايتد بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش.

الهجوم: خوليان ألفاريز.