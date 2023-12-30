مواجهة نارية بين طنطا والأهلي في بطولة الجمهورية..غدا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الشباب بنادي طنطا الرياضي مواليد 2003 تحت قيادة مديرة الفني إسلام عبد الغفار لقاء صعب وقوي غدا الأحد أمام النادي الأهلي في إطار مواجهات الفريقين ضمن مباريات دوري الجمهورية لكره القدم.

و يستضيف طنطا اللقاء علي ملعبة وسط تجهيزات فنية وامنية في الثانية والنصف عصرا بحضور مجلس الإدارة والاداري لقطاع الناشئين.

ومن جانبه اكد علاء عكاشة المشرف العام علي قطاع الناشئين بالنادي أن مباريات طنطا تعد بمثابة مباريات كئوس وسوف يلعب الفريق فيها علي الفوز رغم قوة الأهلي وما يمتلكة من عناصر فنية كبيرة

ويدخل طنطا اللقاء بكامل قائمته التي تضم :

منصور راغب، محمد هانى، مصطفى عبد الرحمن، عبد الرحمن الجدى، محمد سليمان، حسن السيد، كريم عادل، عبد الرحمن حمدى، مصطفى الخولى، عمر التلاوى، الحسينى شاكر، مصطفى ياسر، ناصر صالح، طارق السعيد، بلال عادل، ياسين وليد، ياسين عبد المولى، مصطفى عبد العزيز، محمد الخولى، محمود ابو شادى.

ويحتل الاهلي المركز الأول برصيد ٣٦ نقطة بينما يحتل طنطا المركز السادس متساويا مع الزمالك برصيد ٣٢ نقطة وبفارق أربع نقاط عن المركز الأول.