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برعاية بيراميدز .. ماراثون زايد امتياز وإبهار

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري والذي يخصص دخله بالكامل للأنشطة الخيرية والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمرضى من الأطفال وكبار السن، وهو الماراثون الذي يقام بشكل سنوي في مصر.

وأقيمت النسخة الثامنة بمشاركة فعالة من نادي بيراميدز والذي كان أحد رعاة ذلك السباق بتوجيه من المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، في ظل زيادة الدور المجتمعي لنادي بيراميدز خلال السنوات الماضية، والتأكيد على دور النادي الفاعل في هذا الأمر.

ماررثون زايد 

وشهدت النسخة الثامنة إقبالا ضخما من جانب المشاركين من جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

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مارثون زايد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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