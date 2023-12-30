شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على بلدية المحلة 3 / 0 فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة انبى وبلدية المحلة المقامة حاليا في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري العام على ستاد بترو سبورت، بتقدم الفريق البترولى بثلاثة أهداف نظيفة سجلها على فوزى وأحمد رضا وأحمد أمين قفة فى الدقائق 10 و19 و 44 من عمر اللقاء.

بدأ انبى المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير خط الدفاع :أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - علي فوزي. خط الوسط: أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي - مصطفى دويدار. خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومصطفى شكشك و مروان داود ويوسف لبيب وأحمد العجوز وعلي أوسكار ومحمد النحاس وسيف الخشاب وأحمد نادر حواش

بينما بدأ بلدية المحلة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط : ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم : حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء :محمود ماهر - محمد صابر - كريم اشرف - السيد عوض - حسام حسن - ابراهيم شتا - وزضم - محمد رجب - محمد أميسي.