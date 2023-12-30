شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل معسكر المنتخب خلال شهر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.
وقال غرابة إن المعسكر ينطلق 2 يناير المقبل بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويخوض المنتخب جميع تدريباته بالعاصمة على الاستاد الجديد للمدينة الاوليمبية.
وتابع غرابة أن المنتخب سيخوض مباراة ودية يوم 7 يناير باستاد القاهرة أمام تنزانيا فى تمام الساعة 6 مساءاً ، وسيحصل المنتخب على راحة بعد المباراة حتي يوم 8 يناير والانضمام مساء نفس اليوم للفندق.
واختتم حديثه بأن سفر المنتخب سيكون بطائرة خاصة لكوت ديفوار ،وتتحمل وزارة الرياضة تكاليف الطائرة .
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