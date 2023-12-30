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محمد غرابة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادًا لأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل معسكر المنتخب خلال شهر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

 

وقال غرابة إن المعسكر ينطلق 2 يناير المقبل بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويخوض المنتخب جميع تدريباته بالعاصمة على الاستاد الجديد للمدينة الاوليمبية.

 

وتابع غرابة أن المنتخب سيخوض مباراة ودية يوم 7 يناير باستاد القاهرة أمام تنزانيا فى تمام الساعة 6 مساءاً ، وسيحصل المنتخب على راحة بعد المباراة حتي يوم 8 يناير والانضمام مساء نفس اليوم للفندق.

 

وأضاف غرابة أن المنتخب سيخوض ⁠مرانا صباحيا يوم 9 يناير ثم السفر لكوت ديفوار عصراً علي أن يصل المنتخب الي ابيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار .

 

واختتم حديثه بأن ⁠سفر المنتخب سيكون بطائرة خاصة لكوت ديفوار ،وتتحمل وزارة تكاليف الطائرة .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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