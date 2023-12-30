شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل معسكر المنتخب خلال شهر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

وقال غرابة إن المعسكر ينطلق 2 يناير المقبل بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويخوض المنتخب جميع تدريباته بالعاصمة على الاستاد الجديد للمدينة الاوليمبية.

وتابع غرابة أن المنتخب سيخوض مباراة ودية يوم 7 يناير باستاد القاهرة أمام تنزانيا فى تمام الساعة 6 مساءاً ، وسيحصل المنتخب على راحة بعد المباراة حتي يوم 8 يناير والانضمام مساء نفس اليوم للفندق.

وأضاف غرابة أن المنتخب سيخوض ⁠مرانا صباحيا يوم 9 يناير ثم السفر لكوت ديفوار عصراً علي أن يصل المنتخب الي ابيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار .

واختتم حديثه بأن ⁠سفر المنتخب سيكون بطائرة خاصة لكوت ديفوار ،وتتحمل وزارة الرياضة تكاليف الطائرة .