شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش و زد بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى طلائع الجيش وزد أف سى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

وشهدت أحداث الشوط الأول هجمات من لاعبي فريق طلائع الجيش عن طريق موسى دوايدروبول جوليوس في غياب تام للاعبو فريق زد أف سى.

ويخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب، محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحي، أحمد عبد الرحمن زولا.

خط الوسط: حميدو ماو، فريد شوقي، عبد الرحمن "شيكا"، يسري وحيد.

- خط الهجوم: موسى دوايدر، بول جوليوس.

بينما جاء تشكيل فريق زد أف سى بقيادة مجدي عبد العاطي كالتالى:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد إسماعيل – محمد سمير – علي جمال – مصطفى كاجو.

خط الوسط: بيترموتوموسي – أحمد عاطف قطة – عبد الله مجدي .

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو – شادي حسين.