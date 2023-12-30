شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعاقد مع أحمد سالم هداف لافيينا لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو غزل المحلة مع الموريتانى أحمد سالم مهاجم لافيينا لتدعيم هجوم الفريق من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة، فى ظل ما يمتلكه النادى من إمكانيات مادية وبشرية تؤهله للعودة للممتاز سريعًا.

ونجح أحمد سالم مع لافيينا بشكل ملحوظ منذ انطلاق الموسم الحالى، بعدما أحرز العديد من الأهداف المؤثرة والتي ساهمت في دخول فريقه للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء.

وتراجعت نتائج المحلة بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة بعدما تعادل في المباريات الأربعة الأخيرة، بالإضافة للخسارة على ملعبه أمام الترسانة بهدفين نظيفين في الدور التمهيدى الأخير لكأس مصر وتوديع البطولة من البداية .

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 24 نقطة ، بعدما تعادل مؤخرا خارج ملعبه أمام السكة الحديد بهدف لمثله .