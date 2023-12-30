شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موعد انتظام حسين الشحات فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسين الشحات لاعب الأهلي للأشعة لتحديد حجم الإصابة بشد في عضلة السمانة، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بعد استئناف التدريبات الجماعية يوم 11 يناير المقبل.

وعانى الشحات من الإصابة بشد في السمانة كانت سببا في خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في اختيار القائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ومن جانبه أكد أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، لم يطلب رحيل الثنائى على معلول وعمرو السولية، ومحمد هاني سيتم الإعلان عن تجديد عقده قريبا.

وقال أحمد حسام عوض، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا توجد أي عروض في الوقت الحالي لضم أليو ديانج، وإذا جاء عرض بقيمة مناسبة وموافقة فنية من كولر سيتم السماح له".

وأضاف عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي: "محمد هاني سيتم الإعلان عن تجديد تعاقده قريبا، وكولر لم يطلب رحيل عمرو السولية وعلى معلول".

واختتم أحمد حسام عوض حديثه قائلا: الأهلي لا يعلن عن تفاصيل المفاوضات مع أي لاعب إلا بعد انتهاء التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب، والكلام عن صفقة عمر كمال عبد الواحد وتوقف المفاوضات غير صحيح والعبرة في من يعلن الصفقة.