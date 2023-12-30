مانشستر يونايتد يخسر من نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر مانشستر يونايتد من نظيره نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي.

سجل نيكولاس دومينغيز ومورغان جيبس وايت هدفي نوتينجهام فورست في الدقيقتين 62، 84 بيما سجل ماركوس راشفورد هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تراجع مانشستر يونايتد الى المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتينجهام

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافايل فاران، جوني إيفانز، آرون فان بيساكا

خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد