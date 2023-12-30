"كواليس الزمالك في 100عقبة" حقيقة عودة بن شرقي للزمالك وأخبار الصفقات

ياسر رشاد - القاهرة - يكشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" حقيقة عودة النجم المغربي بن شرقي نجم الأبيض السابق، إلى القلعة البيضاء بعد الأنباء التي ترددت عن إمكانية عودته.

كما يكشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" آخر التطورات في صفقات الزمالك المحتملة في شهر يناير المقبل، بالإضافة لإمكانية عودة التونسي فرجاني ساسي للأبيض لحل أزمة الغرامة التي أوقعت على الزمالك.

وتحدث البرنامج عن العروض المقدمة لـ البنيني سامسون مهاجم الزمالك بعدما وصلت للاعب 3 عروض من ضمنها نادي الزوراء العراقي، وموقف الزمالك من بيعه، بالإضافة لآخر التطورات بشأن أزمة القيد التي يعاني منها النادي.

شاهد الحلقة الجديدة من برنامج “كواليس الزمالك في 100 عقبة”:

برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور دخل النادي، يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز.