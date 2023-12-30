النصر يقلب الطاولة على التعاون برباعية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النصر فوزًا مثيرًا على التعاون برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - العمري - لابورت - تيليس

الوسط: الخيبري - أوتافيو - بروزو

الهجوم: تاليسكا – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

افتتح فريق التعاون التهديف مبكرًا في المباراة عن طريق اللاعب أشرف المهديوي في الدقيقة 13 من الشوط الأول، ثم تمكن النصر من قبل الطاولة على سكري القصيم بثلاثة أهداف.

سجل هدف النصر الأول اللاعب مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 26، ثد أضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يوقع اللاعب أوتافيو على الهدف الثالث في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصمته وسجل الهدف الرابع للنصر لينتهي للقاء بنتيجة 4-1.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع بدوري روشن.