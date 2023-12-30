مانشستر يونايتد يخسر أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تلقى فريق مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة أمام نظيره نوتينجهام فورست بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

والتقى مانشستر يونايتد مع نظيره نوتينجهام فورست على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعدما فشل الفريقين في استغلال الهجمات التي سنحت لهما خلال الشوط.

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وفي الشوط الثاني نجح نيكولاس دومينجيز في تسجيل هدف نوتينجهام فورست الأول بالدقيقة 64، وتعادل ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد بالدقيقة 78.

وخطف مورجان جيبس وايت هدف الفوز لصالح نوتينجهام فورست بالدقيقة 82 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ارتفع رصيد نوتينجهام لـ20 نقطة في المركز الـ15>