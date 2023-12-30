رونالدو يسجل في رباعية النصر أمام التعاون ويعزز وصافته لـ الدوري السعودي

فاز الفريق الكروي الأول بنادي النصر على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وخسر فريق التعاون أمام نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم فريق التعاون بالهدف الأول في شباك النصر في الدقيقة 13 عن طريق أشرف المهديوي.

وتعادل النصر عن طريق النجم مارسليو بروزوفيتش في الدقيقة 26 من تمريرة تاليسكا، فيما تقدم بالهدف الثاني للعالمي اللاعب إيمريك لابورت في الدقيقة 35، من صناعة بروزوفيتش.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح التعاون ضد عبدالإله العمري، وتصدى لها نواف العقيدي حارس النصر.

وأضاف هدف النصر الثالث اللاعب أوتافيو إيديملسون في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع للعالمي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 2+90.

وبتلك النتيجة رفع الفريق الكروي بنادي النصر رصيده إلى النقطة 46، محتلًا بها المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.