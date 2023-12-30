رسميًا.. توتنهام يعلن انتقال هوجو لوريس إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم السبت، رحيل حارس مرمى الفريق هوجو لوريس إلى الدوري الأمريكي بشكل رسمي.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع “إكس” أعلن فيه رحيل هوجو لوريس وانتقاله لنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في الفترة المقبلة.

ولم يلعب لوريس في أي مباراة رفقة توتنهام هذا الموسم، قبل الإعلان عن إتمام انتقاله إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي بشكل رسمي.

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وشارك هوجو لوريس في 447 مباراة بقميص توتنهام في جميع المسابقات، على مدار 11 عامًا، وحمل شارة قيادة الفريق لمدة 9 أعوام.

ومن جانبه علق لوريس على رحيله عن توتنهام قائلًا: “أريد ان اقول شكرا لكل جماهير السبيرز على دعمكم لي منذ اليوم الأول ..لقد كان شرفاً عظيما أن اكون لاعبا لكم وأكون قائدا لكم”.

وأضاف: “إلى الابد سيكون لتوتنهام مكانة عظيمة وخاصة بقلبي ، اتمنى لكم الأفضل لانكم تستحقون الأفضل” .