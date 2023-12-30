رونالدو يعزز رقمه التاريخي كأكثر لاعبي العالم تهديفًا في 2023

سجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفًا في اكتساح فريقه النصر لـ التعاون برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وحل النصر ضيفًا ثقيلًا على التعاون، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

وسجل رونالدو هدف النصر الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليعزز رقمه القياسي ويرفع رصيده إلى 54 هدفًا في العام الجاري 2023 بمختلف البطولات.

وعزز رونالدو رقمه كأكثر لاعبي العالم تسجيلًا للأهداف في عام 2023، بعدما أصبح متفوقًا على الإنجليزي هاري كين صاحب الـ 52، الفرنسي كيليان مبابي 52 هدفًا والنرويجي إيرليج هالاند صاحب الـ 52 هدفًا.

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وينفرد الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ 17 هدفًا.

وحقق رونالدو أرقامًا قياسية في الدوري السعودي للموسم الجاري، بعدما أصبح..

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