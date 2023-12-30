الزمالك يزف نبأً سارًا لجماهيره بخصوص الصفقات الجديدة

كشفت تقارير صحفية عن نبأ سار لجماهير الزمالك، بخصوص الصفقات الجديدة، والتي يسعى مسؤولي الزمالك لإتمامها في الميركاتو الشتوي.

وتتطلع جماهير نادي الزمالك، للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بعد إنهاء أزمة القيد.

وبحسب التقارير، فإن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، توصل لاتفاق مع نادي سبورتنج لشبونة حول إنهاء أزمة القيد.

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وأوضحت التقارير، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بإنهاء أزمة الزمالك مع سبورتنج، بعد عودة العمل في البرتغال عقب أعياد الكريسماس، خلال العشر أيام الأولي من شهر يناير.

وأفادت التقارير، أن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع أكثر من لاعب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، ولكنه سيتم الكشف عنه بعد الانتهاء من أزمة إيقاف القيد.

والجدير بالذكر أن الزمالك يسعى في الوقت الحالي، لحل أزمات إيقاف القيد وتسديد مديونيات النادي.