رباعي الدوري السعودي يتصارعون على ضم أوناحي ومارسيليا يحدد موقفه

كشفت تقارير صحفية عن صراع رباعي من أندية الدوري السعودي للمحترفين، للتعاقد مع عز الدين أوناحي، نجم فريق مارسيليا الفرنسي.

وأكد موقع فوت ميركاتو، أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في الحصول على خدمات عز الدين أوناحي صاحب الـ23 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما ذكر تقارير أخرى أن الشباب السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي.

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وأشارت التقارير إلى أن محادثات الاتحاد والشباب ليست متقدمة حتى الآن مع أوناحي، وأنها مجرد اهتمام في الوقت الحالي.

كما ذكرت أن الهلال والاهلي السعوديان، بالإضافة إلى الدحيل القطري، يراقبون وضع الموهبة المغربية، لبحث إمكانية ضمه في الشتاء المقبل.

وأوضحت التقارير أن نادي أولمبيك مرسيليا منفتح للسماح له برحيل أوناحي عن الفريق خلال فترة انتقالات الشتاء.

وكان عز الدين أوناحي، صاحب الـ23 عامًا، قد انضم إلى صفوف أولمبيك مرسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2023.

وشارك أوناحي مع أولمبيك مارسيليا في 26 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف ولم يصنع أي أهداف، منذ انضمامه إلى الفريق في يناير الماضي.