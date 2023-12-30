26 بطولة.. ماذا حقق لاعبو الزمالك بعد انتقالهم إلى الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي أولى بطولاته بالقميص الأحمر، عقب التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال على حساب مودرن فيوتشر، بعدما انضم إمام إلى الأهلي في يوليو السابق 2023.

وخسر إمام عاشور بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الهزيمة اتحاد العاصمة الجزائري، في أولى بطولات اللاعب مع الأهلي، فيما حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

وانتقل العديد من اللاعبين السابق للزمالك إلى الأهلي في السنوات الأخيرة، منهم محمود كهربا، وحقق كهربا الألقاب التالية بالقميص الأحمر، بطولتين دوري مصري، 2 كأس مصر، 2 السوبر المصري، 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الإفريقي ، بالإضافة 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية 2023.

اللاعب الآخر المنتقل من الزمالك إلى الأهلي هو أحمد حمودي، وحقق مع الأحمر 4 بطولات وهم، 3 بطولات دوري مصري، بطولة كأس مصر.

وكان مؤمن زكريا ضمن اللاعبين الذين ارتدوا قميص القطبين، وحقق مع الأهلي 7 بطولات، 4 دوري مصري، 2 السوبر المصري، بطولة كأس مصر.

وحصد هاني العجيزي لاعب الزمالك السابق بعد انتقاله إلى الأهلي بطولتين دوري مصري فقط، أيضًا حقق طارق السعيد مع الأهلي بطولتين، دوري وسوبر، فيما لم يحقق جمال حمزة أي بطولة بالقميص الأحمر.

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