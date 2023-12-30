فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم السبت سعر ثنائي مانشستر سيتي، فيل فودين وبرناردو سيلفا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 30 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دومينيك سولانكي (بورنموث) 7.1 مليون جنيه إسترليني

مالو جوستو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.7 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

محمد قدوس (وست هام) 6.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيفير مور (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (برينتفورد) 5.7 مليون جنيه إسترليني

لوكا كوليوشو (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

مالكولم إيبيوي (كريستال بالاس) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كارلوس فينيسيوس (فولهام) 4.6 مليون جنيه إسترليني

هاريسون ريد (فولهام) 4.5 مليون جنيه إسترليني

كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7.8 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 6.1 مليون جنيه إسترليني

شون لونجستاف (نيوكاسل) 4.8 مليون جنيه إسترليني

مايكل نديويني (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جوش باول (نوتنجهام فورست) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كاميرون آرتشر (شيفيلد يونايتد) 4.5 مليون جنيه إسترليني

كونور كوفنتري (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فابيو سيلفا (ولفرهامبتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني