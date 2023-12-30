"ما بين ليفربول ومنتخب مصر"... ماذا قدم محمد صلاح في 2023؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات نادي ليفربول في 2023، حيث شهد هذا العام تألق الجناح المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية مع الريدز.

ونستعرض لكم حصاد 2023 لمحمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر:

ماذا قدم صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023؟

ساعد الجناح المصري نادي ليفربول على التأهل إلى دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، بالإضافة إلى احتلال الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج قبل انتهاء العام الجاري، برصيد 42 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا.

وفي عام 2023 شارك صلاح مع الريدز بالدوري الإنجليزي في 41 مباراة، ساهم خلالهم بـ 39 هدفا (سجل 24، قدم 15 تمريرة حاسمة) كأكثر لاعبي الريدز مشاركة في الأهداف خلال العام. وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"

وبجانب كل ذلك، دخل صلاح قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 151 هدفا.

وشارك محمد صلاح في 121 هدفا خلال 120 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب آنفيلد (88 هدفا، 33 تمريرة حاسمة)، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي. بحسب شبكة "اوبتا" للإحصائيات الرياضية

ويخوض صلاح آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي، يوم الإثنين المقبل أمام نيوكاسل، وبعدها سينضم إلى معسكر منتخب مصر من أجل المشارك في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في شهر يناير المقبل.

ماذا قدم صلاح مع منتخب مصر خلال عام 2023؟

وبجانب دوره مع ليفربول، ساعد صلاح منتخب مصر الوطني هذا العام في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، والفوز بأول مباراتين في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وخلال هذه السنة شارك مو في ثماني مباريات، ساهم في 10 أهداف (سجل 6، وقدم 4 تمريرات حاسمة).

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