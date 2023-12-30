هزيمة مفاجئة لزد وفوز كبير لإنبي.. تعرف على نتائج الدوري المصري اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم اليوم ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى البنك الأهلي نظيره المقاولون العرب، وإنبي مع بلدية المحلة، وطلائع الجيش في مواجهة زد.

وينشر موقع الخليج 365 نتائج مباريات اليوم السبت من بطولة الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب

في المباراة الأولى حقق فريق البنك الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب السلام.

تقدم المقاولون بالهدف الأول عن طريق محمد سالم، وتعادل البنك الأهلي محمود قاعود في الدقيقة 58، وأضاف نفس اللاعب الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62، و95.

إنبي يفوز على بلدية المحلة

وفي المباراة الثانية حقق فريق إنبي فوزا كبيرا على بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب بتروسبورت.

أحرز أهداف الفريق البترولي علي فوز في الدقيقة العاشرة وأحمد رضا في الدقيقة 19 مدافع البلدية بالخطأ في مرماه، واختتم الأهداف أحمد أمين أوفا.

طلائع الجيش يفوز على زد

وفي ختام المباريات، تلقى فريق زد خسارة مفاجئة من نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد على ملعب بتروسبورت.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب طلائع الجيش موسى دياوارا في الدقيقة 95.