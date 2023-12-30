نوتنجهام فورست يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز نوتنجهام على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب سيتي جراوند.

سجل هدف نوتنجهام الأول، نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 64 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نوتنجهام الثاني، جيبس وايت في الدقيقة 82 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نوتنجهام رصيده لـ 20 نقطة في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل اليونايتد المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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