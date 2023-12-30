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نوتنجهام فورست يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة العشرين من الممتاز.

وفاز نوتنجهام على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب سيتي جراوند.

سجل هدف نوتنجهام الأول، نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 64 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نوتنجهام الثاني، جيبس وايت في الدقيقة 82 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نوتنجهام رصيده لـ 20 نقطة في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل اليونايتد المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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