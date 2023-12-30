شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق إنبى فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على نظيره بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت اليوم في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام على استاد بترو سبورت.

سجل إنبى الأهداف الثلاثة فى الشوط الأول من عمر اللقاء عن طريق على فوزى وأحمد رضا وأحمد أمين قفة فى الدقائق 10 و19 و44 على التوالى.

بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سميرخط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - علي فوزي. خط الوسط: أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي - مصطفى دويدار. خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

بينما بدأ بلدية المحلة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط: ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم: حسام أشرف