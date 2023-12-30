شكرا لقرائتكم خبر عن دورى Nile .. زد يتلقى أول هزيمة فى الدورى من طلائع الجيش بهدف ديوارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

وسجل هدف المباراة الوحيد موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد أف سى.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث كانت هناك هجمات من قبل لاعبى فريق طلائع الجيش عن طريق موسى دوايدروبول جوليوس، بينما تمثلت خطورة فريق زد أف سى فى تحركات مصطفى زيكو وشادي حسين.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد فريق زد أف سى للنقطة 19 محتلا المركز الأول.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع .. أحمد متعب، محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحي، أحمد عبد الرحمن زولا.

خط الوسط .. حميدو ماو، فريد شوقي، عبد الرحمن "شيكا"، يسري وحيد.

- خط الهجوم: موسى دوايدر، بول جوليوس.

بينما جاء تشكيل فريق زد أف سى بقيادة مجدي عبد العاطي كالتالى:

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. محمد إسماعيل – محمد سمير – علي جمال – مصطفى كاجو.

خط الوسط .. بيترموتوموسي – أحمد عاطف قطة – عبد الله مجدي .

خط الهجوم .. مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو – شادي حسين.