شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز يحصدان "نصيب الأسد" فى اختيارات المنتخب لمنافسات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر لاعبو النادي الأهلي وبيراميدز على اختيارات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق في كوت ديفوار يوم 12 يناير المقبل، بعد إعلان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قائمة منتخب مصر التي تشارك في البطولة.

وشهدت قائمة فيتوريا وجود 7 لاعبين من النادي الأهلي، هم: محمد الشناوى - محمد هانى - محمد عبد المنعم - مروان عطية - نبيل كوكا - إمام عاشور - محمود كهربا، وسبق انضمام هؤلاء السبعة انضمام الثلاثي علي معلول لمنتخب تونس وأليو ديانج لمنتخب مصر بجانب تواجد بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب أفريقيا، ليصبح نصيب الأهلي من النجوم المشاركين في الكان 10 لاعبين.

وفي المقابل، قرر فيتوريا ضم 6 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم: أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - مصطفى فتحي، وسبقهم انضمام الثلاثي محمد الشيبي لصفوف منتخب المغرب وكذلك بلاتي توريه لقائمة منتخب بوركينا فاسو، إضافة إلى تواجد المهاجم فيستون ماييلي في قائمة منتخب الكونغو، وبذلك يصبح رصيد بيراميدز في البطولة 9 لاعبين.

في حين أن عدد لاعبي الزمالك في البطولة بلغ 3 لاعبين في صفوف منتخب مصر الأول، وهم: محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد السيد زيزو ولم ينضم أي لاعب محترف لمنتخب بلاده في البطولة.