شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية تقرر عقد عمومية غير عادية لسحب الثقة من هشام حطب والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قرارات اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي:
٢- موافقة مجلس إدارة اللجنة على إيقاف المهندس هشام حطب وعرضه على جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه.
٣- اختيار الدكتور حسين السيمري قائماً بأعمال المدير التنفيذي.
٣- اختيار الأستاذ أحمد رشيدي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً قائماً بأعمال المدير المالي.
٤- اختيار المحامي الدولي هيثم علي مستشارا دوليا للجنة الأولمبية متطوع.
٥- اختيار المحامي محمد الأسيوطي مستشارا للقضايا المحلية والشئون القانونية متطوعا.
٦-اختيار لجنة إعلامية من الأساتذة الإعلاميين ويشرف عليها المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.
٧- اختيار ممدوح الشيشتاوي مديرا للعلاقات العامة والتسويق.
٨- عمل لجنة للتسليم والتسلم لجميع الأمور المالية والإدارية غدا.
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