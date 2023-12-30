شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية تقرر عقد عمومية غير عادية لسحب الثقة من هشام حطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس، عن عدد من القرارات المهمة لمجلس الإدارة بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم في مقر اللجنة بهيئة استاد القاهرة الدولى. وجاءت قرارات اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي: ١-مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية أن المسؤول عن الحركة الأولمبية الوطنية المصرية مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس. ٢- موافقة مجلس إدارة اللجنة على إيقاف المهندس هشام حطب وعرضه على جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه. ٣- اختيار الدكتور حسين السيمري قائماً بأعمال المدير التنفيذي. ٣- اختيار الأستاذ أحمد رشيدي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً قائماً بأعمال المدير المالي. ٤- اختيار المحامي الدولي هيثم علي مستشارا دوليا للجنة الأولمبية متطوع. ٥- اختيار المحامي محمد الأسيوطي مستشارا للقضايا المحلية والشئون القانونية متطوعا. ٦-اختيار لجنة إعلامية من الأساتذة الإعلاميين ويشرف عليها المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية. ٧- اختيار ممدوح الشيشتاوي مديرا للعلاقات العامة والتسويق. ٨- عمل لجنة للتسليم والتسلم لجميع الأمور المالية والإدارية غدا.

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