شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 30 / 12 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم السبت 30 / 12 / 2023 إقامة 3 مباريات فى الأسبوع الـ11 من عمر الدورى المصرى (دورى NILE)، بين البنك الأهلى والمقاولون العرب، وانبى مع بلدية المحلة، وطلائع الجيش مع زد.

البنك الأهلى يهزم المقاولون العرب 3 / 1 فى دورى Nile

حقق فريق البنك الاهلى الفوز الثانى على التوالي أمام المقاولون العرب بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

إنبى يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى دورى NILE

حقق فريق إنبى فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على نظيره بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت اليوم في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام على استاد بترو سبورت.

زد يتلقى أول هزيمة فى الدورى من طلائع الجيش بهدف ديوارا

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).