شكرا لقرائتكم خبر عن جابر كامل يعود من الإصابة ويشارك مع فاركو فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد جابر كامل الظهير الأيسر لنادي فاركو للمشاركة في تدريبات الفريق السكندري، بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في لقاء سيراميكا هذا الموسم، والتي أدت إلى غيابه عن المباريات اللاحقة.

وكان جابر كامل قد تعرض للإصابة بالخلفية نتيجة التحام مع لاعب سيراميكا كليوباترا أدى إلى ابتعاد اللاعب عن الفريق لمدة شهر.

وشارك جابر كامل مع فريق فاركو في ثلاث مباريات الموسم الحالي، لكنه ابتعد عن المشاركة؛ بسبب الإصابة التي لحقت به.

ويعد جابر كامل الظهير الأيسر لنادي فاركو من اللاعبين المميزين، والذين ظهروا بشكل جيد الموسم الماضي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم خالد جلال، المدير الفني لفاركو، باستقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام الاتحاد السكندري، وخسر نادي فاركو أمام نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.