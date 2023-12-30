شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية نادى بيراميدز.. ماراثون زايد امتياز وإبهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري والذي يخصص دخله بالكامل للأنشطة الخيرية والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمرضى من الأطفال وكبار السن، وهو الماراثون الذي يقام بشكل سنوي في مصر.

وأقيمت النسخة الثامنة بمشاركة فعالة من نادي بيراميدز والذي كان أحد رعاة ذلك السباق بتوجيه من المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، في ظل زيادة الدور المجتمعي لنادي بيراميدز خلال السنوات الماضية، وتأكيد دور النادي الفاعل في هذا الأمر.

وشهدت النسخة الثامنة إقبالا ضخما من جانب المشاركين من جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.