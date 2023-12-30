شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile .. زد يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق زد أف سى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" عقب خوض 3 مباريات اليوم السبت 30 / 12 / 2023 ضمن الجولة الـ11 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق طلائع الجيش نظيره زد، بينما التقى إنبى مع بلدية المحلة، وواجه البنك الأهلى فريق المقاولون العرب.

إنبى يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى دورى NILE

حقق فريق إنبى فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على نظيره بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت اليوم في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام على استاد بترو سبورت.

دورى Nile .. زد يتلقى أول هزيمة فى الدورى من طلائع الجيش بهدف ديوارا

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

جدول ترتيب دورى Nile