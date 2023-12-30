شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت 30 / 12 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم السبت 30 / 12 / 2023، 3 مباريات فى الأسبوع الـ11 من عمر الدورى المصرى (دورى NILE)، بين البنك الأهلى والمقاولون العرب، وإنبى مع بلدية المحلة، وطلائع الجيش مع زد.

البنك الأهلى يهزم المقأولون العرب 3 / 1 فى دورى Nile

حقق فريق البنك الأهلى الفوز الثانى على التوإلى أمام المقاولون العرب بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

إنبى يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى دورى NILE

حقق فريق إنبى فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على نظيره بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى العام على استاد بترو سبورت.

زد يتلقى أول هزيمة فى الدورى من طلائع الجيش بهدف ديوارا

حقق فريق طلائع الجيش ألفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدورى المصرى (دورى نايل).