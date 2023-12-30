شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد يضم 18 لاعبا لخوض بطولة الدورى الذهبى فى الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر
واستقر المدير الفني الإسباني على 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.
تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا يستعد لمنافسات بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 8 يناير 2024، وحرص اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين على تجهيز فراعنة اليد ببرنامج إعداد على أعلى مستوى فني ممكن، بهدف الحفاظ على لقبنا كأبطال أفريقيا وحجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز