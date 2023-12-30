شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد يضم 18 لاعبا لخوض بطولة الدورى الذهبى فى الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور قائمة منتخب اليد التي تستعد للسفر للدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي العالمية خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير المقبل بمشاركة منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا ،

واستقر المدير الفني الإسباني على 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا يستعد لمنافسات بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 8 يناير 2024، وحرص اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين على تجهيز فراعنة اليد ببرنامج إعداد على أعلى مستوى فني ممكن، بهدف الحفاظ على لقبنا كأبطال أفريقيا وحجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس.