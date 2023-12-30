شكرا لقرائتكم خبر رونالدو يسخر من إنجاز هالاند ومبابي وليونيل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخر البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم نادي النصر، من إنجاز الثلاثي إيرلينغ وكيليان مبابي وليونيل ميسي بعد أن اختارهم الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاءات «IFFHS» كأفضل ثلاثة لاعبين على التوالي في العالم لعام 2023.

ووضعت صحيفة «أبولا» البرتغالية منشورا عبر صفحتها في «انستقرام»، كشفت فيه عن أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2023 من اختيار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وقالت «إنه يوجد لاعب برتغالي واحد فقط في «توب 10»، وهو بيرناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي».

سخرية رونالدو

وقام «الدون» بالسخرية من المنشور عبر وضعه لـ«إيموجي» «سأبكي من الضحك»، وذلك في استغراب منه لعدم حضوره ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لسنة 2023 حسب تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

ويعتبر رونالدو من أفضل اللاعبين في كرة القدم خلال العقدين الأخيرين، حيث نال العديد من الألقاب الجماعية والفردية، وأبرزها فوزه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية 5 مرات.

أفضل اللاعبين

واختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم «IFFHS» النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على جائزة أفضل لاعب لعام 2023 بعد حصوله على 209 نقاط، وجاء كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بـ 105 نقاط، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في المرتبة الثالثة بـ 85 نقطة.

وكان الهولندي ماركو فان باستن نجم ميلان الإيطالي السابق أول من فاز بهذه الجائزة عام 1988، فيما نالها ميسي آخر مرة عام 2022، قبل أن تمنح هذا العام 2023 لهالاند.

الترتيب: 1

اللاعب: النرويجي إيرلينغ هالاند

الفريق: مانشستر سيتي الإنجليزي

عدد النقاط: 208

الترتيب: 2

اللاعب: الفرنسي كيليان مبابي

الفريق: باريس سان جيرمان الفرنسي

عدد النقاط: 105

الترتيب: 3

اللاعب: الأرجنتيني ليونيل ميسي

الفريق: إنتر ميامي الأمريكي

عدد النقاط: 85

الترتيب: 4

اللاعب: الإسباني رودري

الفريق: مانشستر سيتي الإنجليزي

عدد النقاط: 55

الترتيب: 5

اللاعب: الإنجليزي جود بيلينغهام

الفريق: ريال مدريد الإسباني

عدد النقاط: 34

الترتيب: 6

اللاعب: البلجيكي كيفين دي بروين

الفريق: مانشستر سيتي الإنجليزي

عدد النقاط: 27

الترتيب: 7

اللاعب: الإنجليزي هارين كين

الفريق: بايرن ميونخ الألماني

عدد النقاط: 18

الترتيب: 8

اللاعب: البرتغالي بيرناردو سيلفا

الفريق: مانشستر سيتي الإنجليزي

عدد النقاط: 9

الترتيب: 9

اللاعب: البرازيلي فينيسيوس جونيور

الفريق: ريال مدريد الإسباني

عدد النقاط: 8

الترتيب: 10

اللاعب: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

الفريق: إنتر ميلان الإيطالي

عدد النقاط: 7