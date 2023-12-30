7 فبراير موعد لقاء الطائي والاتحاد المؤجل

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وأصدرت رابطة دوري المحترفين بيانا رسميا قبل موعد المباراة المحدد بأقل من 7 ساعات جاء فيه «بناء على البريد الالكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي، المقررة إقامتها أمس الموافق 30 ديسمبر 2023، وبناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظرا لسوء الأحوال الجوية، أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل مباراة الفريقين».
وغادر أفراد الفريق الكروي لنادي الاتحاد جدة مساء الجمعة، لكن الطائرة التي على متنها الفريق عادت أدراجها عقب تعذر هبوطها في مدينة حائل، وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وبدت أجواء مدينة حائل ماطرة منذ الساعات الأولى ليوم الجمعة قبل أن يتزايد الضباب الذي ساهم في انعدام الرؤية مع اقتراب ساعات المساء من الجمعة، واستمرت الأجواء نفسها حتى السبت.
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