أهداف ميتروفيتش لا تتوقف مع الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل قطار نادي الهلال تفوقه على منافسيه هذا الموسم في بطولة دوري روشن السعودي، وحقق فوزا صعبا على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد، الجمعة، ضمن الجولة الـ19 من المسابقة.

ومنح مدافع الهلال، علي البليهي، فريقه الأسبقية المتأخرة في اللقاء عند الدقيقة 84، وأضاف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء، ليحقق «الزعيم» 3 نقاط ثمينة.

أطول سلسلة انتصارات

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

ووصل الزعيم للانتصار رقم 12 على التوالي في دوري روشن السعودي، وهذه ثاني أطول سلسلة انتصارات له في تاريخه بالدوري منذ بدايته عام 1977.

واقترب الهلال من معادلة رقم نادي النصر المميز، الذي حقق 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري السعودي للمحترفين، موسم 2013-14 مع المدرب الأوروغواياني دانيال كارينيو.

ميتروفيتش لا يتوقف

استطاع ميتروفيتش أن يسجل هدفا واحدا على الأقل في 10 مباريات على التوالي ببطولة دوري روشن السعودي، ليقترب من رقم مهاجم الهلال السابق، البرازيلي ويسلي لوبيز، الذي هز الشباك خلال 11 مباراة متتالية.

وبفوزه على الفيحاء، حقق مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، ثاني أطول سلسلة انتصارات له في مسيرته بالدوريات، واقترب من معادلة رقمه القياسي الذي حققه مرتين مع سبورتينغ لشبونة موسمي 2015-16 و2016-17، بالفوز خلال 13 مباراة متتالية.

كما أصبح الهلال أول فريق في تاريخ الكرة السعودية يحقق 20 انتصارا متتاليا عبر كل المسابقات، مع إحرازه 60 هدفا، واستقباله 3 أهداف، وعدم اهتزاز شباكه خلال 17 مباراة.

وكسر الهلال رقما قياسيا آخر بعد الفوز على الفيحاء، حيث أصبح أسرع فريق في تاريخ كرة القدم السعودية يصل للنقطة رقم 53 بعد 19 مباراة فقط من بداية المسابقة؛ وذلك منذ بداية احتساب 3 نقاط مقابل الفوز عام 1994.

الهلال بعد مواجهة الفيحاء: