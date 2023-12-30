قطر تفقد أسامة الطيري في آسيا

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وقال الاتحاد القطري في بيان، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «تعرّض لاعبنا أسامة الطيري بقطع في الرباط الصليبي خلال مران المنتخب».
وأضاف البيان: «سيجري اللاعب عملية جراحية في مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، تمنياتنا للاعب بالشفاء العاجل والعودة للملاعب».
ولم يكشف البيان عن رغبة الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني للمنتخب القطري، في استدعاء لاعب آخر لتعويض الطيري بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أم سيكتفي بالموجودين في قائمته حاليا في معسكر «العنابي».
ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس آسيا 2023، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ وذلك للمرة الثالثة، بعد استضافتها البطولة القارية في عامي 1988 و2011.
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