لوكا مودريتش يتمسك بالبقاء مع ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، الجدل حول مستقبله مع الفريق الملكي.

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، وذكرت تقارير صحفية أن الأندية السعودية تحاول التوقيع مع اللاعب الكرواتي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بموقع تويتر «خطتي هي مواصلة صنع التاريخ في ريال مدريد».

وأضاف «أطمح لمواصلة الفوز بالمباريات والألقاب، وآمل أن أحقق ذلك هذا الموسم».

وتابع «أريد الاستمتاع بكل لحظة، لأنك لا تعرف أبدا كم من الوقت تستمر تجربتك مع أفضل فريق في العالم».

ونوهت بعض التقارير أن قطبي جدة، الأهلي والاتحاد، عادا لمحاولة الحصول مجددا على توقيع مودريتش، مقابل راتب سنوي 200 مليون يورو، بشرط إتمام الصفقة مطلع الشهر المقبل.